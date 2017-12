Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck, a présidé hier, mardi 12 décembre, l'atelier de validation de la Note d'orientation pour le développement et l'optimisation des performances de la filière arachide. A cette occasion, il a mis en relief 10 préoccupations majeures à prendre en compte dans le futur pour le développement de la filière arachide.

«J'ai retenu une dizaine de préoccupations qu'il faut considérer. La première, c'est la reconstitution du capital semencier pour que véritablement nous puissions espérer un différentiel de productivité de 20 à 40% grâce à un remplacement graduel des semences écrémées par des semences certifiées. La deuxième préoccupation que nous avons, c'est de tout faire pour qu'il y ait une préservation et une fortification de notre tissu industriel. Ce qui devrait nous permettre d'avoir plus de valeur ajoutée, grâce à des activités industrielles diversifiées», a-t-il relevé.

Selon le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, la troisième préoccupation a trait à l'exploitation optimale de nos avantages comparatifs sur les marchés internationaux. Parce qu'il faut lutter contre l'étroitesse du marché local. «C'est dire donc que, conformément aux options du gouvernement du Sénégal, il ne s'agit pas de choisir entre l'exportation de graines et la fortification, mais il faut choisir les deux et ceci doit être compris par tous», a-t-il soutenu.

La quatrième préoccupation, d'après le ministre, c'est le renforcement de la transparence et de l'équité dans les opérations concernant les revenus des ruraux. La cinquième, c'est qu'on ne peut pas développer une filière sans une véritable incorporation des innovations technologiques. Ce qui veut dire, pour lui, un changement de la carte variétale. La sixième préoccupation du Dr Papa Abdoulaye Seck concerne la généralisation de la contractualisation en tracteurs. Ce qui doit permettre d'assurer un correct approvisionnement des usines de transformation, mais aussi de sécuriser les revenus des ruraux.

«La septième préoccupation que nous avons, c'est de dire qu'il faut toujours un lourd centrage des interventions de l'Etat sur ce qui doit relever des fonctions régaliennes. C'est dire donc qu'il faut un désengagement graduel de l'Etat des activités de transformation. Cela signifie une privatisation réussit de la Sonacos parce qu'intégrant les intérêts des acteurs mais aussi de toute la nation sénégalaise. La huitième préoccupation que nous avons, c'est l'augmentation de la part d'huile d'arachide dans la consommation des ménages», a-t-il listé.

Et d'ajouter: «la neuvième préoccupation, c'est qu'il faut des réformes institutionnelles majeures pour une cogestion plus efficace et plus efficiente. L'environnement a beaucoup évolué, donc nous ne pouvons pas garder nos structures telles qu'elles. La dixième, c'est l'augmentation de la part de l'arachide dans le volume global de production».