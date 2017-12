Sénégal: Formation en rédaction de projets compétitifs - Les jeunes chercheurs à la conquête des fonds éligibles

Un atelier de rédaction de projets de recherche a réuni des jeunes scientifiques hier, mardi 12 décembre à Dakar. L'objectif est d'aller à la conquête des fonds éligibles au niveau international afin de booster la recherche au Sénégal, pour un développement durable. L'initiative est de l'Académie nationale des jeunes scientifiques du Sénégal.

«La recherche nécessite de gros investissements. Le Sénégal est dans la voie, mais le capital n'est jamais suffisant. Aujourd'hui, la recherche et l'innovation restent un enjeu majeur pour le développement et les chercheurs l'ont bien compris», nous fait savoir le professeur Aminata Sall Diallo, marraine de l'atelier de renforcement de capacités des jeunes scientifiques en rédaction de projet de recherche.

Pour cette dernière, les fonds existent bien au niveau international. Cependant, il faut être très compétitif pour y accéder. «C'est un bon début de renforcer les capacités en rédaction de projet. Mais, le plus important, c'est le montage d'un projet qui est extrêmement difficile. Et, c'est là qu'on est extrêmement faible» a-t-elle fait savoir. Et de renchérir: «sans la recherche, pas d'enseignement supérieur. A cet effet, les chercheurs doivent se battre pour faire reconnaitre leurs travaux de recherche qui pourront être au service du développement».

Le directeur général de la recherche au ministère de l'Enseignement supérieur, le professeur Amadou Gaye, s'est réjoui de l'initiative. «Avec ce renforcement de capacité, nous pourrons nous réjouir de constater une recherche qui prendra en charge le développement. La recherche doit être permanent et notre souhait est qu'elle soit inscrite de manière durable», a-t-il déclaré. Seulement, il faut noter qu'avec ce renforcement de capacité des jeunes chercheurs, les objectifs seront d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour la rédaction d'un projet de recherche et de savoir communiquer et disséminer les résultats de recherche.

A cet effet, le professeur Magatte Ndiaye, président de l'Académie nationale de jeunes scientifiques du Sénégal (Anjss), pour justifier l'atelier, a soutenu qu'une de leurs missions est de contribuer au développement de la recherche dans les différentes institutions du Sénégal et à la valorisation de leurs résultats au niveau national et international. «Ce développement vers l'excellence nécessite des qualités personnelles, mais également l'acquisition de connaissances et de compétences sans cesse renouvelées», a martelé le professeur Magatte Ndiaye. Et de poursuivre: «l'acquisition de financements pour la recherche des propositions innovantes et bien élaborées qui répondent aux exigences des appels d'offres devenus très compétitifs».

Rappelons qu'au cours de cet atelier qui va durer 3 jours (du 12 au 14 décembre), les thèmes, tels que l'importance de la recherche et de l'innovation technologique dans les espaces universitaires, la problématique de la «Santé globale», quelle agriculture pour un Sénégal émergent, seront abordés par d'éminents scientifiques.