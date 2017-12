Sénégal: L'externalisation de la chaîne d'approvisionnement au cœur d'un panel d'experts

La source confie que lors de cette rencontre, le panel d'experts du secteur public et du secteur privé se penchera sur la problématique des turnovers et de la rationalité financière de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé publique, l'externalisation de la distribution au dernier kilomètre et de l'entreposage, et les contraintes de la règlementation.

Il sera ainsi l'occasion de répondre aux questions : que devra être la posture des gouvernements, des partenaires et du privé ? Et quels sont les défis de la contractualisation (faire faire) de la distribution des produits de santé avec l'avènement des projets IPM ?

En effet, fait-elle remarquer, rare sont les entrepôts du système de santé qui sont aux normes et ceci est valable pour tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Elle se pose alors la question de savoir s'il faut continuer à investir pour la mise aux normes des entrepôts de stockage ou confier cette fonction au secteur privé pour davantage de concentrer sur le cœur de métier, c'est à dire le forecast, la supervision et le pilotage du système de santé ?

L'Africa Resource Centre (Arc) une initiative de la Fondation Bill et Melinda Gates (Bmgf) et l'Institut Africain de Management (Iam) organisent ce vendredi 15 Décembre, la troisième édition de la série de conférences dédiée à la thématique de la transformation de la chaîne d'approvisionnement.

