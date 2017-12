Togo: 'Une force bâtie sur l'espoir, la confiance et l'amitié'

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Cédéao se réunissent à partir de mercredi à Abuja (Nigeria) et pendant deux jours afin de préparer le sommet de l'organisation qui aura lieu samedi.

Les travaux sont dirigés par Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise, dont le pays préside l'organisation régionale.

Les priorités demeurent la réforme institutionnelle qui vise à repositionner la Cédéao sur la scène africaine et internationale, à travers l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de ses institutions, a souligné le ministre lors de son intervention.

Il a mentionné en particulier l'intégration monétaire, l'union douanière, la promotion du secteur privé et l'amélioration de l'environnement des affaires, le développement de l'agriculture et des infrastructures, d la promotion de la démocratie, le maintien de la paix et la sécurité régionale.

'Plus de quarante ans après la création de la Cédéao, son taux d'intégration n'est que de 15%', a déploré M. Dussey.

L'officiel togolais conclu son propos en citant Kwame Nkrumah, ancien président du Ghana et l'un des chantres du panafricanisme : « Divisés, nous sommes faibles. (... ) Je suis profondément et sincèrement persuadé qu'avec notre sagesse ancestrale et notre dignité (... ) émergera une grande force dont la grandeur est indestructible parce qu'elle est bâtie sur l'espoir, la confiance et l'amitié'.