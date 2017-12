Le Comité d'organisation de la cérémonie de remise des Grands Prix du Président de la République pour les Arts et les Lettres a fait face à la presse hier, mardi 12 décembre, pour dévoiler les nominés. Parmi eux, deux lauréats seront retenus pour les Arts et les Lettres et recevront chacun une enveloppe de 10 millions. Quant aux deux autres qui recevront des Prix d'Encouragement, ils auront chacun une enveloppe de deux millions. La cérémonie de remise des Grands Prix aura lieu ce mardi 19 décembre au Grand Théâtre.

L'excellence va être fêtée ce mardi 19 décembre au Grand Théâtre, dans le domaine de la Culture, avec la remise des Grands Prix du Président de la République pour les Arts et les Lettres. Cette manifestation de consécration et de célébration de la créativité artistique et littéraire sera présidée par le Chef de l'Etat, Macky Sall, premier protecteur des Arts et des Lettres. Le Comité d'organisation a dévoilé les nominés hier, mardi 12 décembre, lors d'une conférence de presse à au Théâtre national Daniel Sorano. Ainsi, les deux lauréats en Arts et Lettres recevront chacun une enveloppe de 10 millions de Francs Cfa. Il est également prévu deux Prix d'Encouragement dans les deux catégories dont chacun s'élève à 2 millions. Selon le secrétaire général du ministère de la Culture, Birane Niang, «au delà de la créativité, les Grands Prix du Président de la République sont aussi destinés à promouvoir les Arts et les Lettres et s'adressent à tous les acteurs culturels».

Dans cette optique de récompenser les plus distingués, par la qualité de leurs œuvres afin de stimuler la créativité artistique et littéraire, deux jurys avec des «membres à la haute compétence» ont été mis en place pour départager les candidats. A en croire le président du jury Arts, Jean Pierre Leurs, il y a eu des jurys sectoriels dans la catégorie des arts. C'est-à-dire en musique, arts visuels, cultures urbaines, stylisme, cinéma, théâtre et danse. «Les jurys ont travaillé de manière extrêmement engagée et ont fait preuve de professionnalisme», a-t-il fait savoir même si, dit-il, «ce n'est pas des choix qui ont été faciles».

Quant à la catégorie des Lettres, le jury est présidé par le professeur Alioune Badara Diané. «S'agissant des critères de sélection, on a insisté sur la qualité de langue, le respect de la contrainte de la langue et les techniques narratives», a déclaré M. Diané. Pour lui, «le Sénégal a mis la barre très haut puisqu'il veut donner un coup de fouet à la créativité». Et de préciser qu'ils ont reçu 66 œuvres qu'ils ont lues et analysées avant d'en choisir 10.

A noter que pour la catégorie des Arts, des secteurs comme les cultures urbaines, la danse, entres autres, n'ont pas eu de nominés. Et pour cause, informe Jean Pierre Leurs, «les membres du jury ont estimé qu'aucun des candidats ne réunissaient les critères». Il faut rappeler que la dernière cérémonie de remise des Grands Prix du Président de la République pour les Arts et Lettres remonte à 2013, avec le Président Abdoulaye Wade.

Liste des nominés pour les arts

1. Musique - Baaba Maal

2. Cinéma et audiovisuel - Ousmane William Mbaye

3. Mode et Stylisme - Stéphanie Yandé

4. Arts visuels - Amadou Sobel Diop

5. Arts dramatiques - Assy Dieng

Liste des nominés pour les lettres

1. Andrée-Marie Diagne-Bonamé, «La fileuse d'amour»

2. Habib Demba Fall, «Les Trésors du chaos»

3. Moumar Guèye, «La Malédiction du Raabi»

4. Ibrahima Hane, «Errance»

5. Pape Samba Kane, «Sabaru Jinne, les Tam-tams du diable»

6. Moustapha Ndéné Ndiaye, «Un indigène à Gorée»

7. Samba Ndiaye, «Les Marrons glacés»

8. Jules Ndotty, «Les Songes de Nseka»

9. Mamadou Samb, «L'Echarde des jumelles»

10. Rahmatou Samb-Seck, «Fergo, Tu traceras ta route»