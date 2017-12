Sénégal: Seydou Nourou Ba - «Les sénégalais nous regardent et nous écoutent...»

La démarche adoptée par celui chargé de conduire les concertations semble être inclusive, si l'on se fie aux propos tenus dès le lancement des travaux. En effet, convoquant une citation d'un sage, notamment «tant que le possible n'est pas épuisé, le devoir n'est pas encore remplis et ainsi l'espoir est encore intact», M. Ba a tendu la main aux autres partis absents au dialogue. Il a ainsi lancé un appel aux autres «patriotes qui, certainement, partagent les mêmes objectifs, peut-être avec des démarches nuancées».

En effet, l'ambassadeur et spécialiste des questions électorales, Seydou Nourou Ba, qui a salué l'honneur qui lui a été fait, a interpellé les acteurs politiques en ces termes: «les sénégalais nous regardent et nous écoutent, nous avons le devoir de les entendre». Se faisant ainsi le porte-parole du peuple, il a indiqué que les sénégalais «veulent des élections libres, crédibles et transparentes, dans le respect de la pluralité de l"opinion et de la dignité de chacun». Donc, convaincu de la possibilité pour ledit cadre de relever le défis, il a estimé que «si nous partageons tout cela entre patriotes, nous ferons sûrement tous cap vers cet objectif». Mieux, il a pensé qu'en patriotes «responsables et engagés», les acteurs politiques peuvent «relever les défis par des consensus à bâtir autour de l'essentiel».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.