Sénégal: CRD sur le Yeksinaa de la PNA à Diourbel - Les difficultés d'ordre technique et financier, goulots d'étranglement de la stratégie

Un Comite régional de développement (CRD) pour vulgariser et partager la mise en place du schéma de distribution des médicaments et produits essentiels dénomme Yeksinaa s'est tenu hier, mardi 12 décembre 2017 à la gouvernance de Diourbel. Les difficultés techniques et financières ont été soulevées comme obstacles à cette stratégie de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA) au cours de la rencontre. L'objectif est d'assurer la disponibilité de tous les produits au niveau des points de prestations de sante.

La stratégie «Yeksinaa» permet d'assurer la disponibilité de tous les produits au niveau des points de prestations de sante, particulièrement dans les centres et postes de sante. Elle vise à renforcer l'offre des soins de qualité qui constitue un élément fondamental dans la mise en œuvre de la politique de la Couverture maladie universelle. La Directrice de la PNA (Pharmacie nationale d'approvisionnement) explique que «ce qui est important est que nous devons capitaliser toutes les énergies, quel que soit l'acteur que nous représentons, pour faire en sorte que les objectifs des programmes soient atteints, notamment que nous arrivions à améliorer la disponibilité des médicaments essentiels.

Que les médicaments soient disponibles en permanence, que les produits soient en adéquation avec les flux financiers afin que nous puissions assurer le réapprovisionnent en médicaments mais aussi que nous puissions assurer la sécurité des médicaments. Il s'agit également de permettre que les populations qui vont utiliser ces médicaments soient certaines de l'origine et de leur qualité».

Les échanges ont permis de relever les acquis et les goulots d'étranglement qui pourraient entraver la bonne marche de Yeksinaa. Ces goulots d'étranglement peuvent être d'ordre technique et financière. «Nous avons pris bonne note et qu'au sortir de ce CRD (Comite régional de développement), nous allons pouvoir appliquer les recommandations et celles qui doivent être remontées, celles du niveau central afin qu'une solution soit trouvée.» L'adjoint au gouverneur chargé des Affaires administratives, Amadou Coumba Ndiaye, s'engage à accompagner les acteurs pour la réussite cette stratégie.