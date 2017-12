Sénégal: Mot d'ordre des syndicats, grève des élèves et étudiants - Une école publique attaquée de toutes parts

En débrayage, hier mardi, le Cadre unitaire syndical de l'enseignement moyen-secondaire (Cusems) met un coup d'accélérateur dans son plan d'actions en décrétant une grève totale aujourd'hui, mercredi 13 décembre. Un mot d'ordre bien suivi, selon le secrétaire général du Cusems, Abdoulaye Ndoye, qui annonce déjà une marche nationale la semaine prochaine, pour amener le gouvernement à poser des jalons dans la matérialisation des accords inscrits dans le procès-verbal. De l'autre côté, toujours du moyen secondaire, le Syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire (Saemss) attire l'attention de l'Etat du Sénégal sur les «risques de perturbation que pourrait connaitre le système éducatif à cause du non-respect des engagements pris». Le secrétaire général, Saourou Sène, estime qu'il n'y a pas «d'actes concrets et que le gouvernement continue de faire dans le «faire semblant». Cette année est partie pour être très difficile pour le système éducatif sénégalais».

Le Cusems, le Saemss, le Saes ont ras-le-bol de l'inertie du gouvernement qui tarde à respecter des Protocoles d'accords, pendant que les élèves du lycée des Parcelles assainies et des étudiants de l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis partent en grève respectivement pour déficit de professeurs et le non-paiement des bourses.

