Centrafrique: 10 ans après, des réfugiés du Darfour rentrent au Soudan

Sur le tarmac de l'aérodrome rénové de Bambari, ils sont 45 à s'apprêter à laisser le sol centrafricain derrière eux. Direction Nyala, au sud du Darfour, ravagé par la guerre, mais qui commence à se stabiliser. Aujourd'hui, c'est un retour volontaire qui se fait. Moussa Haroun avait 37 ans à l'époque, aujourd'hui 47. Et il a hâte de retrouver sa terre. « Je suis content en même temps, je suis triste aussi pour mes amis que je laisse ici en Centrafrique. Mais je suis content, parce qu'en arrivant demain ou après-demain, je vais voir mes amis. Depuis dix ans, on est séparés. »

Ils avaient fui le Darfour au plus fort de la crise, il y a 10 ans, pour aller en Centrafrique, alors presque stable. Avec l'appui du HCR, 1 500 Soudanais réfugiés à Bambari ont décidé de rentrer chez eux après ce long exil et quitter le pays qui les avait accueillis et qui est désormais à l'abandon.

