Cote d'Ivoire: Compétitivité des ports ivoiriens - Les acteurs du secteur en conclave à Grand-Bassam jeudi

Ces dispositions sont relatives principalement aux infrastructures adaptées, à la qualité du service, aux coûts des opérations, aux procédures administratives et douanières, aux magasins, aux corridors avec la question de la fluidité routière et aux dessertes routière et ferroviaire.

C'est le 14 décembre que les dirigeants des deux ports de Côte d'Ivoire (Abidjan et San Pedro) et l'ensemble des intervenants et partenaires débutent, à Grand-Bassam, le séminaire sur la compétitivité des deux plates-formes portuaires en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Thème de la rencontre : « Les ports ivoiriens face aux défis de la compétitivité ».

Autorités portuaires, Douanes, ministères, Office ivoirien des chargeurs, Sitarail, manutentionnaires, transitaires, Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, concessionnaires de terminaux, sont, entre autres participants, ceux qui, pendant trois jours, vont s'accorder sur les meilleures dispositions qui permettent aux deux entités portuaires de relever de manière durable le défi de la compétitivité.

Ces dispositions sont relatives principalement aux infrastructures adaptées, à la qualité du service, aux coûts des opérations, aux procédures administratives et douanières, aux magasins, aux corridors avec la question de la fluidité routière et aux dessertes routière et ferroviaire. La première tâche va consister à identifier les entraves à la compétitivité concernant tous ces paramètres et tant d'autres avant d'en rechercher les solutions.

L'un des points forts de l'issue de ce conclave sera certainement l'engagement que l'ensemble des acteurs est invité à prendre relativement au respect du chronogramme de mise en œuvre des solutions. A priori, cela pourrait accroître les chances de l'application effective des « remèdes ».

Le séminaire sur la compétitivité, dont la préparation a été longue, se présente comme un tournant crucial pour les ports ivoiriens à cause du contexte concurrentiel qui prévaut actuellement entre les ports de la sous-région. La position de leader du Port d'Abidjan est titillée ces dernières années par les ports voisins de Dakar, de Lomé, de Cotonou et de Tema.

Ces derniers ayant fourni de gros efforts infrastructurels. C'est pour cela qu'on parlera beaucoup à Grand-Bassam de spécialisation des quais, de terminaux à conteneurs, de marché du transbordement, de tirant d'eau, de tarifs, etc. Les travaux s'achèvent le 16 décembre.