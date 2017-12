Cote d'Ivoire: Arbre de Noël - Plus de 1 000 enfants reçoivent des cadeaux

Les heureux bénéficiaires sont constitués des pensionnaires des orphelinats de Bingerville et Grand-Bassam, des Centres de protection de la petite enfance (Cppe) et des structures sociales au sein des églises, mosquées et Ong.

Le ministère de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité a offert un grand moment de joie à plus de 1 000 enfants venus des 4 coins du pays. C'était à la faveur de la première édition de 'Joie de vivre', un arbre de Noël organisé le 11 décembre, à la Caistab au Plateau.

La fête s'est déroulée en présence de la ministre en charge de la Solidarité, Mariatou Koné. Une initiative qui répond, selon elle, à la volonté du gouvernement d'apporter de la joie à tous les enfants de Côte d'Ivoire, à l'occasion de la fête de Noël, sans distinction de classes sociales.

Les heureux bénéficiaires sont constitués des pensionnaires des orphelinats de Bingerville et Grand-Bassam, des Centres de protection de la petite enfance (Cppe) et des structures sociales au sein des églises, mosquées et Ong. Après la séance de distribution des cadeaux, c'est à un convivial déjeuner qu'ils ont tous été conviés en compagnie de la ministre.

Des vivres et non vivres ont été remis aux structures sociales présentes pour les enfants nécessiteux qui n'ont pu être présents ce jour. Boni Aka, 4 ans, a remercié "maman Mariatou Koné" et le "père Noël" au nom de tous ses petits amis.

Cette dernière a fait la promesse de renouveler l'initiative chaque année et d'en faire une institution.