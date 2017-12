Cote d'Ivoire: Rechercher sur Houphouët Boigny - La communauté universitaire veut valoriser ses travaux

Ce prix vise à distinguer et à valoriser les travaux de recherche sur Félix Houphouët Boigny, au carrefour de disciplines scientifiques et technologiques...

La première édition du prix Félix Houphouët Boigny pour la recherche se tiendra le 18 octobre 2018 à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la naissance du fondateur de la Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par le professeur Baha Bi Youzan Daniel, doyen de l'Unité de formation et de recherche de Science de l'homme et de la société (Ufr-Shs) et président du jury de ce prix.

C'était, au cours d'une conférence de presse qu'il a animé, le 12 décembre 2017, à l'Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan-Cocody, en présence des professeurs Kouadio N'Guessan Jérémie, Niamké Koffi, Ouattara Tionan Ferdinand.

Ce prix vise à distinguer et à valoriser les travaux de recherche sur Félix Houphouët Boigny, au carrefour de disciplines scientifiques et technologiques, qu'il s'agisse de recherche fondamentale ou appliquée. Il vise également à amener les étudiants et les chercheurs à élargie le champ des recherche susciter des réflexions scientifiques sur le président. Et aussi à créer une dynamique d'échanges courants entre les universités et les institutions de recherche autour de la paix d'une part, et à encourager un débat d'idées permanent des chercheurs autour des actions de Félix Houphouët Boigny d'autre part.

Pour le professeur Baha Bi Youzan Daniel, doyen de l'Unité de formation et de recherche de Science de l'homme et de la société (Ufr-Shs) et président du jury de ce prix, ce concours vise à honorer les étudiants de master et de doctorat qui ont une approche innovante, dont le thème porte sur Félix Houphouët Boigny, et dont la pertinence sociale est avérée. « Il est attribué chaque année par la fondation Félix Houphouët Boigny pour la recherche de la paix. Le montant du prix est de 500 mille francs Cfa pour le récipiendaire de master1 ou master 2. Le prix de la thèse est honoré d'un montant d'un million de francs Cfa », a-t-il informé.

Il a précisé que le prix est ouvert aux étudiants ivoiriens, inscrit en master 1 ou 2, en doctorat dont les thèmes de recherche portent sur Félix Houphouët Boigny. Les domaines concernés sont les suivants : Science humaines et sociales, sciences juridiques et politiques, sciences économiques et de gestion, sciences biologiques et technologiques.

Notons que ce prix sera organisé tous les 18 octobre de chaque année, date de naissance du Président Félix Houphouët Boigny.