Togo: Thomas Dodji Koumou, président "Veille Economique", pense qu'il faut "un changement de gouvernance" du pays

"Veille Economique" était hier en conférence publique à Lomé, pour informer les Togolais "sur l'ensemble des ressources générées par l'exploitation du phosphate depuis 1961", "si l'exploitation du phosphate a un impact sur notre économie ou non et surtout, les pertes que le pays subit suite à un non alignement du prix de vente du phosphate sur le cours mondial".

De l'analyse de situation exposée à l'assistance, par le président de cette association, Thomas Dodji Koumou, "l'exploitation du phosphate n'a aucun impact sur le Togo". Et pour démontrer une telle évidence, on se fonde sur "des analyses économétriques sur des données relatives aux liens entre les progressions de l'exploitation du phosphate et le taux de croissance économique, et l'exportation du phosphate. Donc, jusqu'à ce jour, l'exploitation du phosphate n'a pas d'incidence significative sur le taux de croissance du Togo. Ensuite, le Togo subit depuis des années, d'énormes pertes évaluées à 215 milliards de F cfa, et sur la courte période 2005-2015, évaluée à 204 milliards de F cfa".

Il incrimine donc le fait que "nous vendons notre phosphate à un prix qui n'est conforme au cours mondial", et est arrivé aussi à ressortir que "l'exploitation de ce gisement ne profite qu'à une minorité, notamment à nos gouvernants. Il y a une inégale répartition des richesses qui se confirme à travers les analyses que nous avons mené". Il se demande enfin, "est-ce que c'est fait délibérément par les gouvernants ?"

"Veille Economique" reconduit dès lors ses propositions d'il y a deux ans et selon lesquelles, il faut qu'il y ait "un changement de business modèle dans le secteur minier, que les gouvernants reprennent la main et que ce secteur minier profite à tous les Togolais". Pour en arriver là, il urge d'après cette association de "changer de gouvernance, en ce sens que la gouvernance actuelle n'arrive pas à apporter des solutions pour l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes".