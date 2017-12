Burkina Faso: 11-Décembre 2017 à Bobo - Dans un esprit de bon voisinage avec la région de Sikasso

La célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso dans la région des Hauts-Bassins s'est déroulée, le lundi 11 décembre 2017 à Orodara. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région, Antoine Atiou, avec à ses côtés son collègue de la région de Sikasso (république du Mali), Bougouzanga Coulibaly.

Ce lundi 11 décembre 2017, les populations de la région des Hauts-Bassins ont convergé vers Orodara, pour prendre part aux festivités commémoratives du 57e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté internationale, sous le thème « Diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux ». Une cérémonie qui a tenu toutes ses promesses, au regard de la forte mobilisation des populations. Les temps forts de cette célébration ont été entre autres, la revue des troupes, les décorations et le défilé civil et militaire. Ce sont au total 407 militaires et paramilitaires et 96 troupes civiles issues de toutes les couches socio-professionnelles de la région, qui ont pris part à cette parade. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Atiou, a laissé entendre que la commémoration d'un tel événement est une invite à un moment d'introspection et de prospection, en vue d'évaluer le chemin parcouru et envisager ensemble l'avenir d'un développement global et harmonieux au Burkina Faso.

« Le thème de cette année nous invite à envisager notre diversité culturelle comme une richesse à même d'impulser un développement endogène, solide et durable qui favorise le vivre ensemble, dans une parfaite cohésion sociale », a-t-il souligné. Et d'ajouter que ce thème à la fois actuel et évocateur, est également une occasion de réaffirmer « notre responsabilité dans la construction d'un véritable état de droit où le civisme, le patriotisme, la tolérance et le respect du bien commun doivent être les valeurs les mieux partagées ». A la délégation malienne venue de Sikasso (Mali), le premier responsable de la région des Hauts-Bassins a souhaité la bienvenue et dit combien sa présence témoigne de l'étroitesse des liens séculaires marqués par l'histoire et la géographie qui unissent les deux peuples.

C'est pourquoi, il a réaffirmé son engagement à renforcer les liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux régions. Venu avec une forte délégation, le gouverneur de la région de Sikasso, Bougouzanga Coulibaly a, pour sa part, adressé ses remerciements aux autorités régionales des Hauts-Bassins pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé, mais aussi et surtout pour avoir été associé à cette célébration. Au cours de cette célébration dans la cité du Verger, des travailleurs du public et du privé, issus de plusieurs catégories socio-professionnelles, ont vu leurs efforts récompensés pour services rendus à la nation.

Ce sont au total 168 récipiendaires parmi lesquels on dénombre des commandeurs de l'ordre national, des officiers et chevaliers de l'ordre de mérite de la santé et de l'action sociale, de la jeunesse, de l'industrie et des collectivités territoriales, etc. Le bouquet final de cette célébration à Orodara a été marqué par la remise du fanion à la province du Tuy qui doit abriter les festivités du 11-Décembre 2018.

Quelques récipiendaires s'expriment

Sibiri Bamouni, protocole du gouverneur, Officier de l'ordre de mérite

« C'est un sentiment de joie qui m'anime.

Après plusieurs années de service, je pense qu'on peut se féliciter soi-même et remercier les autorités pour avoir pensé à nous donner cette décoration.

Nous invitons les jeunes frères à travailler et à mettre du sérieux dans le travail, pour mériter cette distinction».

Moussa Diarra, directeur provincial des impôts du Kénédougou, Chevalier de l'ordre national

« Les sentiments qui m'animent sont des sentiments de joie et de fierté. Je suis reconnaissant à la nation et à la hiérarchie qui a pensé à moi, en me gratifiant de cette distinction ».

Pié Mamadou Traoré, directeur provincial des ressources animales et halieutiques du Kénédougou, Chevalier de l'ordre national

« Je suis comblé de joie. Cette distinction, c'est la preuve des efforts que nous fournissons pour le développement du Burkina Faso».