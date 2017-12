Burkina Faso: Gestion de matériels d'approvisionnement - 8 flics et 11 GSP renforcent leurs capacités

L'Institut supérieur de la logistique de Ouagadougou (ISLO) a organisé, le vendredi 8 décembre 2017, à Ouagadougou une cérémonie de remise de diplômes. Ces attestations ont été délivrées à l'endroit de la 3e promotion spéciale des corps paramilitaires en gestion des matériels d'approvisionnement, d'armement petits calibres et à la 1re promotion en maintenance des matériels de télécommunication.

L'Institut supérieur de la logistique de Ouagadougou (ISLO) veut améliorer les connaissances des corps paramilitaires en gestion des armes et logistiques. Il a organisé, le vendredi 8 décembre 2017, à Ouagadougou une cérémonie de remise d'attestations à la 3e promotion spéciale des corps paramilitaires en gestion des matériels, d'approvisionnement, d'armement petits calibres et à la 1re promotion en maintenance des matériels de télécommunication. Pour le lieutenant-colonel, Nestor Ouédraogo, commandant en second de l'ISLO cette session de formation a été organisée au profit de 19 stagiaires des unités paramilitaires, dont 8 stagiaires de la police nationale et 11 gardes de sécurité pénitentiaire.

Selon lui, il s'agit d'ouvrir au sein de l'école un cursus à des partenaires paramilitaires dans la gestion des matériels, dans la maintenance des matériels de télécommunication et aussi dans l'armement petit calibre. La connaissance de la logistique est aussi utile pour les forces de sécurité que celles de la défense. «Pendant huit semaines, vous avez reçu des connaissances techniques théoriques et pratiques. Et de ce fait, vous venez de recevoir avec honneur et plaisir la juste récompense de vos travaux et de vos efforts », a indiqué le lieutenant-colonel Ouédraogo aux stagiaires.

Pour lui, grâce à leur assiduité, leur abnégation dans le travail et à leur application, les stagiaires ont récolté le fruit de leur dur labeur. De son côté le président des stagiaires, le commissaire de police, Alain Niamba, lauréat en gestion des matériels et approvisionnement et major de la promotion a remercié l'administration de l'école pour la rigueur dans la formation qu'ils ont reçue. Dans un contexte national marqué par la montée de l'insécurité avec les attaques terroristes répétées, de ressources limitées et de besoin accru en équipement des Forces de Défense en Sécurité cette formation constitue un apport important, a soutenu le major de la promotion. Aussi, Il a ajouté que le diplôme de l'ISLO ne s'obtient pas mais se mérite. « Nous espérons avoir été à la hauteur de vos attentes. Vive l'ISLO et vive la cohésion entre forces de défense et de sécurité » a - t-il déclaré.