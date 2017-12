Burkina Faso: Jugement sur des cas d'excision à Ziniaré - Des peines de 6 mois à 4 ans pour les auteurs

Le procès de la présumée exciseuse récidiviste et ses complices a eu lieu, le mercredi 29 novembre 2017 au Tribunal de grande instance (TGI) de Ziniaré. Ce sont 18 prévenus dont 10 femmes qui ont comparu devant le tribunal pour fait d'excision et complicité de fait d'excision. Ce jugement s'est déroulé en présence des acteurs de la lutte pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines de la région du Plateau central.

En début du mois de septembre dernier, la gendarmerie a été saisie pour un cas d'excision dans la commune de Ziniaré. Les investigations ont alors permis d'interpeller onze personnes complices dont un conseiller municipal et un imam. Et ce sont plus d'une trentaine de fillettes âgées de 4 à 10 ans qui avaient été excisées par la seule vieille exciseuse de Barkoundba. Trois mois après leur interpellation, les 18 prévenus ont comparu devant le Tribunal de grande instance de Ziniaré, ce 29 novembre 2017.

La plupart des prévenus sont accusés pour fait d'excision, excepté l'exciseuse récidiviste qui comparaissait pour la troisième fois pour fait d'excision. Cette femme est bien connue des services de l'action sociale et des associations de lutte contre la pratique de l'excision de la région. Ce procès qui a duré de 13h à 23h, a connu la participation de l'Association Voix de Femme qui s'est constituée partie civile dans cette affaire pour faire entendre le droit des victimes. Le Groupe d'appui en santé, communication et développement (GASCODE) a mobilisé tous ses animateurs villageois pour suivre ce procès. Sur les 18 prévenus, quatre n'ont pas reconnu les faits à eux reprochés. Mais après les auditions, l'avocate de la partie civile, a souhaité que les prévenus soient sanctionnés à la hauteur de leurs actes.

Pour elle, la peine maximale doit être prononcée et aussi une amende de trois millions de FCFA au titre des dommages causés à ces pauvres fillettes doit être appliquée à tous les auteurs et complices. En ce qui concerne l'auteur même des faits, la partie civile a réclamé 3 ans de prison ferme plus une amende de neuf cent mille FCFA. La même peine a été demandée pour son coauteur. Quant au procureur près du TGI de Ziniaré, il a requis une peine de 36 mois fermes pour l'auteur de l'excision et 24 mois pour son coauteur , une peine de 12 mois de prison avec sursis pour 4 complices et 12 mois de prison ferme pour le reste des complices. Après s'être retiré un moment, avant de délibérer, la Cour, sur la demande de l'avocate de la partie civile, a permis à GASCODE de s'entretenir avec l'assistance sur les méfaits de la pratique de l'excision. Et c'est Mme Félicité Bassolet, présidente du comité exécutif, qui a développé le sujet.

Des amendes et des peines d'emprisonnement pour les complices et les auteurs

Au délibéré, la principale auteure est reconnue coupable de fait d'excision et écope la peine maximale de 4 ans de prison ferme. Son principal coauteur est reconnu coupable du délit de complicité et condamné à 30 mois de prison ferme plus une amende de 150 000 FCFA. Un d'entre eux s'en sort avec une amende de 300 000FCFA. Deux autres complices sont reconnus coupables de délit de complicité et s'en sortent également avec une amende de 300 000FCFA. Six autres sont reconnus coupables de complicité et sont condamnés à 12 mois de prison ferme. Quatre personnes ont été condamnées à 6 mois de prison. Un mandat de dépôt a été adressé à l'une d'entre elles et le dernier complice écope de 12 mois de prison ferme plus une amende de 150 000FCFA. Les réclamations de la partie civile ont été jugées irrecevables par la Cour. Les prévenus et les autres parties prenantes ont 15 jours pour faire appel. Pour Mme Félicité Bassolet, présidente du comité exécutif de GASCODE : <