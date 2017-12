Burkina Faso: Soutien aux forces de sécurité - Un véhicule et des enveloppes pour marquer la volonté

Le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a effectué une tournée dans une vingtaine de localités des régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest, du 8 au 11 décembre 2017. La sortie s'inscrit dans son initiative de faire le tour des treize régions du Burkina Faso pour s'imprégner des conditions de travail des forces de sécurité intérieure.

Le Sud-Ouest était la 12e région que le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, devait visiter dans son initiative de parcourir tout le territoire national pour toucher du doigt les conditions de travail de ses « éléments ». Il l'a fait, du 8 au 11 décembre 2017, avec une escale à Gaoua pour participer aux festivités du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso qui s'y sont déroulées lundi dernier. Le premier jour (8 décembre), les structures de police et de gendarmerie de six localités ont accueilli le ministre Compaoré et sa délégation. Il s'agit de Sapouy, Léo, Boura, Ouessa, Dissin, et Diébougou. Le deuxième jour a été consacré aux villes de Tankoura, Nako, Legmoin, Batié, Kampti, Loropéni et Gaoua. Après la pause de Gaoua, sur la route du retour, le 11 décembre, Bouroum-Bouroum, Founzan, Dano et Thyou ont été visitées. A chacune de toutes ces étapes, après avoir traduit les félicitations et encouragements du chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, ainsi que ceux du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, il a décliné l'objet de sa visite à ses hôtes.

« Je suis venu constater les réalités que vous vivez sur le terrain. Je pouvais rester à Ouagadougou m'enquérir de vos nouvelles à travers le téléphone et les rapports qui me parviennent, mais cela est froid, je préfère venir échanger directement avec vous », disait-il. En retour, les responsables policiers et gendarmes lui faisaient une présentation de leur territoire de commandement, le point de leurs activités (pour certains) et lui soumettaient des doléances. Les besoins exprimés se rapportent, entre autres, aux moyens de locomotion, à la dotation conséquente et régulière en carburant, à l'équipement en matériels de combat et bureautiques, à la construction de murs de clôture, à la réfection de bâtiments et à la création de points d'eau potable. Des doléances que le ministre Simon Compaoré a dit avoir notées et qui auront des réponses de manière progressive, en fonction des moyens de l'Etat et de l'accompagnement des partenaires. « Les besoins sont énormes mais nous ferons en sorte que les lignes continuent de bouger », a-t-il signifié.

Priorité aux postes frontaliers

Lors de cette sortie, la remise d'un véhicule Pick-up à la police de Sapouy, dans le Centre-Ouest, a traduit la volonté politique des autorités de rendre plus opérationnelles les forces de sécurité intérieure. Un geste accueilli par des ovations bien nourries des bénéficiaires, agréablement surpris. En sus, M. Compaoré a informé de l'achèvement, d'ici à la fin de l'année 2017, des chantiers de sept infrastructures qui seront destinées à la police et à la gendarmerie, d'une récente dotation en armes et rappelé l'acquisition de 382 motos et 76 véhicules cette même année. Concernant les constructions il a précisé : « Il ne s'agit plus de construire une maison isolée et l'appeler commissariat ou brigade. Désormais, c'est un kit composé au minimum du bâtiment principal, d'un mur de clôture, d'un violon et de toilettes ». Cependant, selon ses dires, dans les prochaines dotations, la priorité sera accordée aux structures frontalières, car étant dans des zones assez sensibles. En dépit de la similitude des problèmes évoqués, quelques particularités se dégagent. A Léo par exemple, le commissariat de police cohabite avec le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS). Dans cette même ville, la gendarmerie a signalé une sortie massive de vivres vers des pays voisins malgré l'interdiction de ce trafic par le gouvernement.

Un phénomène dont les tentatives d'empêchement ont entrainé un bras-de-fer entre transporteurs et forces de l'ordre. Ces derniers étaient sans grand pouvoir, car la mesure n'est pas actée par un document officiel. Un peu plus loin, à Nako, dans la région du Sud-Ouest, c'est le commissariat de police qui squatte des locaux de la santé. A Batié, la brigade territoriale de gendarmerie est dans un bâtiment d'emprunt. Un autre fait qui a visiblement marqué le ministre de la Sécurité est la parfaite collaboration entre les dozos et la police à Loropéni. Ils étaient en effet une vingtaine dans les rangs des policiers pour l'accueillir afin de témoigner de leur engagement à contribuer à la lutte contre l'insécurité aux côtés des forces républicaines. « Nous avons certes des besoins de soutien mais avec ce dont nous disposons, nous apportons notre appui à la police. Nous savons que si le travail est bien fait, les autorités nous accompagneront. Nous avons procédé à une dizaine d'arrestations de délinquants qui ont été remis aux forces de sécurité. Parmi eux, une dame qui avait volé un enfant », a indiqué Népité Poda, responsable des dozos. Pour Simon Compaoré, c'est ce comportement que tous les groupes d'autodéfense doivent adopter. Pour cela, il les a encouragés à toujours mener leurs actions dans le respect de la loi en la matière.

Des dozos exemplaires

Le ministre d'Etat a aussi, au cours de sa mission, prodigué des conseils aux policiers et gendarmes. Il les a invités à être disciplinés, travailleurs et à bien collaborer avec les populations locales. « Que ce soit à la sécurité, dans l'armée, au temple ou à la mosquée, la discipline est la base de toute réussite. Aussi, vous avez besoin de renseignements pour être efficaces, pour cela, il est nécessaire d'avoir de bonnes relations avec les populations. Et quand vous travaillez, que l'on vous aime ou non, vous serez récompensés d'une manière ou d'une autre», leur a-t-il dit, entre autres. S'attardant sur l'aspect discipline, il est revenu sur le récent mouvement d'humeur de policiers à son domicile. Pour lui, au vu de son combat en faveur des forces de sécurité, il ne méritait pas que des manifestants aillent jusqu'à désarmer les éléments de sa sécurité. « Je fais beaucoup pour la police depuis que j'étais maire de Ouagadougou et je continue d'œuvrer pour la soutenir. En tous les cas, j'assumerai convenablement ma mission dans le sens d'améliorer les conditions de travail de mes hommes », a-t-il martelé. Il a, en outre prôné la promotion des femmes dans les deux corps en insistant que la place de ces dernières n'est pas forcément au bureau et qu'elles sont capables d'accomplir les mêmes missions que les hommes. Le ministre Compaoré a, par ailleurs, mené des plaidoyers auprès des autorités communales, afin qu'elles soutiennent les structures de sécurité établies sur leur territoire.

Celles qui le font déjà comme à Nako où la municipalité a offert une moto à la police, ont été félicitées. La sortie qui est intervenue à quelques semaines des fêtes de fin d'année a été l'occasion pour M. Compaoré de présenter, en avance, ses meilleurs vœux aux policiers et gendarmes pour 2018. Elle a été saluée à juste titre. « Nous remercions le ministre d'Etat pour cette visite qui nous galvanise davantage. Les ressources sont certes limitées mais ce geste traduit la volonté des autorités de nous soutenir », a affirmé le commissaire de police de district de Legmoin, Winsiour Méda. Cette joie a été exprimée à toutes les étapes de la tournée ministérielle. Cela d'autant plus qu'à chaque commissariat de police et brigade de gendarmerie visités, le ministre d'Etat a remis des enveloppes contenant de l'argent et des bons de carburant pour « soigner le moral de la troupe ». Après le Sud-Ouest, l'Est, la dernière région, devrait dérouler le tapis au chef de la sécurité dans les tout prochains jours.