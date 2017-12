Burkina Faso: 11-Décembre à Gaoua - Les mets locaux valorisés

La direction de la Transformation, de l'alimentation, de la promotion des normes et de la qualité des produits agricoles a organisé les journées promotionnelles des mets locaux, les 8 et 9 décembre 2017, à Gaoua.

Dans le cadre de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, la direction de la Transformation de l'alimentation, de la promotion des normes et de la qualité des produits agricoles a initié des journées de valorisation des mets locaux. Elle a alors organisé 48 heures de promotion des mets locaux, les 8 et 9 décembre 2017 à Gaoua. Les festivaliers ont dégusté des plats à base de productions agricoles burkinabè. Pour l'occasion, une vingtaine de mets typiques de la région du Sud-Ouest ont été proposés à la dégustation. Il s'agit des plats légers en passant par ceux de résistance et des boissons. Parmi ces mets, on peut citer le tô d'igname à la sauce d'oseille, le couscous de haricot, les beignets de haricot, le tô de niébé, le riz et les boulettes de maïs, entre autres. Au regard de ces plats variés, chacun des convives a trouvé son compte. Lors du premier jour de l'activité, les amoureux des mets succulents ont pris d'assaut les lieux d'exposition. Rebecca Compaoré, friande de la bonne cuisine africaine bien faite, a confié être venue découvrir les plats de la région. « Je trouve que les mets proposés sont délicieux surtout le tô à la sauce d'oseille», a-t-elle déclaré.

Elle a remercié les initiateurs de l'événement et a encouragé les populations à consommer les plats locaux. Face à cette diversité de mets, elle dit avoir été agréablement surprise. Aristide Bala, un autre dégustateur, a aussi apprécié les différents mets qu'il a eu la chance de savourer. « C'est ma première fois de manger le tô de haricot », a-t-il indiqué. Il a également dégusté plusieurs jus à base de fruits sauvages de la région." Nous avons tout comme nourriture ; nous n'avons pas besoin d'aller en chercher ailleurs", a-t-il conclu. Daoua Sanguili, également, a salué l'initiative. « J'ai gouté aux mets à base de riz, les boulettes de viande, les pois de terre. Tous ces plats sont succulents », a-t-il apprécié.

Créer de la valeur ajoutée

La directrice de la Transformation de l'alimentation, de la promotion des normes et de la qualité des produits agricoles, Ella Boundaoné, a indiqué que l'activité vise à valoriser les produits locaux. « De façon spécifique, nous avons voulu montrer à la population la diversité de mets à base des produits locaux », a-t-elle affirmé. Elle a ajouté que les journées promotionnelles s'inscrivent dans une stratégie d'incitation à la consommation des produits locaux. De son avis, cela va contribuer à booster la production agricole et à accroître les revenus du monde paysan. Pour elle, la consommation des plats locaux permet de dynamiser le maillon de la transformation pour créer de la valeur ajoutée. Selon le directeur régional de l'Agriculture et des aménagements hydrauliques du Sud-Ouest, Julien Ouédraogo, la promotion des produits locaux est une nécessité. La valorisation de ces mets, a-t-il poursuivi, se fixe pour objectif de développer la culture d'une alimentation saine, variée et équilibrée au sein de la population.

De ce fait, il a invité les festivaliers à déguster les mets proposés, qui sont l'expression du savoir et du savoir-faire des restauratrices de la région. L'activité a eu lieu grâce au soutien des partenaires techniques et financiers. Il s'agit du Programme de croissance économique dans le secteur agricole (PCESA), du Projet riz pluvial, intervenant dans le domaine de l'agriculture et le Cadre intégré renforcé (CIR), du ministère de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat.