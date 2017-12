Afrique: Reportage en zone de conflit - Comment éviter les pièges du digital

« Ma méthode de travail va certainement changer après cette formation, car j'ai appris non seulement à protéger mes données pour éviter les fuites, mais je me suis approprié des techniques de communication sécurisées, utiles pour éviter les fautes bêtes dans le métier», témoigne Moussa Thiam du Sénégal.

Pour Christophe Luedi, chef de ladite délégation du CICR, cette formation trouve tout son sens parce qu'elle a pour but non seulement de renforcer les connaissances des journalistes sur le DIH, mais surtout de leur donner les stratégies nécessaires pour utiliser efficacement le digital.

En effet, selon le Comité international de la Croix-rouge, organisateur de cette formation, il est question de montrer aux professionnels des médias les pièges éventuels du digital et de les équiper sur les voies et moyens de contournement afin de limiter au maximum possible les déviances dans le métier.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune.

