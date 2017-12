Burkina Faso: Autonomisation des femmes et révolution contraceptive - Le Partenariat de Ouagadougou mène la réflexion à Conakry

Le Togo et la Mauritanie ne sont pas loin de l'objectif assigné. Le Sénégal, le Mali, le Niger et la Guinée sont encore à la traine. Cette situation démontre clairement que malgré le progrès réalisé au cours des deux premières années, il y a encore du chemin à parcourir si l'on veut atteindre les 2 ,2 millions de femmes additionnelles en 2020. Une opportunité pour Fatimata Sy d'exhorter les pays qui sont au ralentis à un « sursaut pour qu'il y ait des avancées ».

Aussi, la réunion s'est tenue à Conakry pour rendre hommage aux efforts du président guinéen Alpha Condé. Le ministre guinéen en charge de la santé, Dr Abdourahmane Diallo, a indiqué que son pays dispose un plan national de repositionnement de la PF pour répondre aux besoins et défis en matière dePF. Cependant, la mise en œuvre de ce plan a été interrompue par la venue de la maladie à virus Ebola et nous pensons qu'il est temps de réviser ce plan.Dans l'espace du PO, les progrès sont encourageants. Et la directrice de l'UCPO, Fatimata Sy a de motif de satisfaction. « Les résultats sont satisfaisants parce que nous avons dépassé l'objectif que nous nous sommes assignés pour les deux premières années de la phase d'accélération. Sur les 843.000 femmes additionnelles attendues, la coordination a enregistré plus de 900.000 femmes », a-t-elle précisé.Le Bénin, le Burkina-Faso et la Côte d'Ivoire, constituent les pays qui ont excédé les objectifs des deux premières années.

Conakry la capitale de la Guinée abrite, du 12 au 14 décembre 2017, la 6è réunion du Partenariat de Ouagadougou (PO). Les neuf pays de l'Afrique de l'ouest et leurs partenaires mènent la réflexion sur «l'autonomisation des femmes et la révolution contraceptive».

