Burkina Faso: Création d'emplois - 30 jeunes reçoivent des kits et des fonds de roulement

30 jeunes apprenants (es) en fin de formation dans 7 corps de métiers que sont la coupe-couture, la construction métallique, le tissage, la coiffure, l'électricité-bâtiment, la mécanique des 2 roues et la plomberie-sanitaire, ont effectué leur sortie officielle le samedi 2 décembre 2017, à Bittou.

La commune de Bittou fait partie des zones les plus touchées par la déscolarisation précoce des enfants et la migration des jeunes qui les expose au phénomène de la traite et aux autres pires formes de travail des enfants. L'une de ces causes est la sous-scolarisation et le manque d'alternative socioéconomique qui poussent de nombreux jeunes à braver les océans pour tenter de rejoindre les côtes européennes à la recherche d'un eldorado pour la recherche du bien-être. Pour pallier cette situation, l'Association Wend Manegda des Artisans de Bittou (AWMAB), et Fonds Enfant, ont inscrit leurs actions dans l'appui à la réinsertion des jeunes et adolescents vulnérables et/ou exposés à la traite dans la commune de Bittou, que Fonds Enfant a financé la formation professionnelle et l'installation de 30 jeunes à Bittou pour leur permettre de créer des revenus et de se prendre en charge. D'où la mise en œuvre du projet intitulé «appui à la formation professionnelle en coupe-couture, construction métallique, tissage, coiffure, électricité-bâtiment, mécanique des 2 roues et plomberie-sanitaire, de 30 jeunes et adolescents vulnérables et/ou exposés à la traite dans la commune de Bittou».

Ledit projet qui a duré 18 mois, a coûté à Fonds Enfant (FE), 24 195 000 francs CFA avec une contribution de 1 850 000 francs CFA de l'Association Wend Manegda. Après 18 mois d'apprentissage dans ces différents corps de métiers, ces 30 jeunes et adolescents ont reçu leurs attestations de fin de formation, des kits d'installation et des fonds de roulement d'un montant de 50 000 francs CFA. Le porte-parole des apprenants en fin de formation, Salifou Zané a soutenu qu'avec la connaissance acquise pendant ces 18 mois d'apprentissage, lui et ses camarades n'ont plus peur d'affronter le marché de l'emploi, mieux ils rêvent de s'installer à leur propre compte. En témoigne la réussite de 15 à leur examen au Certificat de qualification professionnelle (CQP) sur les 26 apprenants présentés.

Le parrain de la cérémonie et maire de Bittou, Lassané Zampaligré, a invité ses filleules à redoubler d'efforts et d'engagement à toujours faire preuve de créativité et d'innovation car, ils ne peuvent s'imposer dans le monde des affaires que par la qualité des produits et des services en compétition. Le chef d'agence du FE, Boureima Darankoum, a exhorté les futurs artisans à faire œuvre utile des connaissances acquises et du matériel pour assurer leur insertion effective dans la vie active. Il a aussi invité les services techniques et la commune de Bittou à accompagner ces jeunes pour la réussite de leurs activités.

«Dieu bénisse l'entreprise... »

L'Association Wend Manegda des Artisans de Bittou, qui signifie «Dieu bénisse l'entreprise des dix doigts», a été créé en 1990 et reconnue officiellement le 13 juillet 2012, regroupe plusieurs corps de métiers. Ses objectifs poursuivis sont entre autres : d'organiser ses membres dans une structure pour la défense des intérêts communs et individuels, œuvrer à la promotion des métiers et des artisans, participer au développement de l'artisanat au Burkina Faso en général et à Bittou en particulier et enfin, participer à la formation des jeunes aux métiers et à l'artisanat. L'AWMAB est également membre de l'Association provinciale des artisans et groupements d'artisans Nong-Taaba du Boulgou (APAGAN/B) et travaille en partenariat avec d'autres structures-sœurs comme l'Association NAFA de Fada N'Gourma.