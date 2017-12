Burkina Faso: 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo - Des 'activités pour un «Devoir de mémoire»

La Société des éditeurs de la presse privée (SEP) en partenariat avec des organisations de la société civile organise une journée de «Devoir de mémoire d'hommage à Norbert Zongo» le mercredi 13 décembre 2017. Les grandes articulations de la commémoration ont été présentées aux hommes de médias au cours d'une conférence de presse, le mardi 12 décembre 2017, à Ouagadougou.

Le mercredi 13 décembre 2017 marque le 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons. A cette occasion, la Société des éditeurs de la presse privée (SEP), en partenariat avec des organisations de la société civile, a décidé de rendre hommage à l'illustre disparu à travers une série d'activités. Elle l'a fait savoir aux hommes de médias au cours d'une conférence de presse, le mardi 12 décembre 2017, à Ouagadougou.

Selon le président de la SEP, Boureima Ouédraogo, cette commémoration se veut un prolongement des luttes engagées pour que triomphe la justice dans le dossier Norbert Zongo. Mais au-delà du combat pour la vérité, elle a pour objectif de faire connaitre l'œuvre de Norbert Zongo. «Au regard de l'immensité du combat du disparu dont le sacrifice a été l'élément déclencheur de la révolte du peuple burkinabè les 30 et 31 octobre 2014, il nous est apparu indispensable de travailler à perpétuer sa mémoire et son œuvre», a-t-il soutenu. Pour lui, le Burkina Faso doit bien plus que la vérité et la justice à ce combattant de la liberté et de la démocratie. «Son œuvre, son combat, les valeurs et les principes pour lesquels il s'est sacrifié doivent être valorisés et transmis aux jeunes générations», a-t-il estimé.

A entendre M. Ouédraogo, le devoir de mémoire à Norbert Zongo est justifié au regard des nombreux acquis engrangés suite à la vague de contestations engagées par le peuple burkinabé au lendemain de la «boucherie de Sapouy». En effet, il a noté que les espaces de libertés se sont élargis grâce à ce mouvement de révolte. «La presse nationale est devenue plus indépendante et plus crédible ; la liberté d'expression est devenue un acquis indéniable», s'est-il réjoui.

Pour donc faire de ce devoir de mémoire une réalité, un panel sera animé le 13 décembre 2017 par Robert Zongo à l'université Norbert-Zongo sur l'œuvre et la vie de son défunt frère. En outre, une représentation théâtrale de «Rougbenga» est prévue dans la soirée au théâtre populaire de Koudougou. Elle sera suivie d'un concert avec des artistes engagés burkinabé et l'orchestre de l'université Norbert-Zongo.