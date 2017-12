Burkina Faso: 11-Décembre à Gaoua - Le Centre-Sud prend le relais pour 2018

Le gouverneur du Sud-Ouest Tagséba Nitiéma a remis, le lundi 11 décembre 2017, par l'entremise du ministre en charge de l'administration territoriale Siméon Sawadogo, le flambeau du 11-Décembre et le drapeau national à son collègue du Centre-Sud, Casimir Ségueda. Cet acte marque ainsi la fin de la célébration de la fête de l'indépendance dans la région du Sud-Ouest.

L'organisation de l'indépendance du Burkina Faso passe du Sud-Ouest au Centre-Sud, le 11 décembre 2018. Un défi qu'attendent relever les fils et filles de la région qui se sont mobilisés en grande nombre dans la soirée du 11 décembre 2017 à Gaoua, pour recevoir la flamme et le drapeau national. Ils étaient au moins 200 personnes à avoir effectué le déplacement de Gaoua avec leur gouverneur en tête et le ministre de la Défense, Jean Claude Bouda, fils de la région. Selon ce dernier, sa région est très heureuse de prendre le flambeau pour le 11-Décembre 2018 qui aura lieu à Manga.

« Nous sommes convaincus que nous allons relever le défi avec l'union sacrée des fils et filles de la région », a-t-il fait savoir. Le président du comité national d'organisation des festivités du 11-Décembre 2017, le ministre en charge de l'administration territoriale, Siméon Sawadogo a, lui, félicité toute la population de la région du Sud-Ouest pour la réussite de l'évènement.

« Ce que nous avons vécu ici, a été magnifique, ce fut une très grande fête. Nous sommes désolé de dire que le flambeau quitte le Sud-Ouest pour aller au Centre-Sud, mais ce n'est pas grave, l'ensemble des acquis engrangés ici, a continué à être perpétué et entretenu par le président du conseil régional, le maire de Gaoua et l'ensemble des autorités de la région », a-t-il affirmé.

La remise du flambeau devait être précédée par la remise du prix de la meilleure œuvre journalistique sur le thème du 11-Décembre 2017 : « Diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux ». Elle n'a pas eu lieu finalement. Car les deux œuvres, une en radio et l'autre en presse écrite, qui étaient en compétition ont été jugées infructueuses par le jury après délibération, a expliqué la vice-présidente du jury Abi Ouattara.

Le jury a cependant recommandé au comité du 11-Décembre d'annoncer les thèmes des festivités au moins 6 mois avant, afin de permettre aux professionnels des medias de s'en approprier pour mieux sensibiliser les populations à travers de belles œuvres.