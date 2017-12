Mali: 11eme Conférence ministériel de l'OMC - A Buenos Aires pour sauver l'essentiel

Les discussions sur l'agriculture avancent, les bonnes volontés se sont manifestées notamment en ce qui concerne les stocks publics de produits agricoles à des fins de sécurité alimentaire qui devront être encadrés par des obligation de transparence et de notification, d'une part, mais aussi par des mesures de sauvegarde et de surveillance, qui seront accompagnées par des consultations entre pays membres.

Sur la question des pêcheries, les choses semblent aller dans le sens d'un accord sur la suppression de la pêche, Illégale, non déclarée, non réglementée (INN) et la suppression d'ici 2019 des subventions qui induisent les surcapacités de pêche, si l'on se réfère à la déclaration du Ministre Néo-Zélandais des affaires étrangères et du commerce David PARKER lors de sa conférence de presse du Mardi 12 Décembre à Hilton Buenos Aires.

A ces questions nouvelles s'ajoute celles sur les services et le commerce électronique, ou les discussions avancent très peu, et il y a fort à parier qu'un mandat exploratoire pourra être décidé sur le commerce électronique au vu du gap énorme. En effet 6 pays concentrent aujourd'hui 80% du trafic mondial.

