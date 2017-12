Le magasin propose plus de trente mille références d'articles en ligne parmi lesquels la téléphonie; l'informatique; la décoration; la mode; les accessoires; l'équipement sportif; la librairie... Quand le client passe la commande de son choix à partir d'e-butik, elle sera ensuite livrée via la poste, a précisé le promoteur.

« Nous allons inaugurer le bureau de poste de Mouyondji d'ici la fin de l'année. Ce sera le cadeau du chef de l'Etat à la population de cette localité », avait lancé, le 12 décembre dernier, le ministre des Postes et télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, évoquant la nécessité d'arrimer cette localité à l'économie numérique.

Après les arrondissements de Brazzaville, les localités de Ngo, Madingou, Abala et Makoua, la sous-préfecture de Mouyondzi sera dotée d'un nouveau point de services, où les particuliers pourront passer des commandes, l'expédition de lettres, le dépôt des envois postaux (lettres et colis) ; le retrait de lettres recommandées et colis.

