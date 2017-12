Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (France, Pays-Bas et Turquie)

Sans David Sambissa, non convoqué, Twente remporte un match important sur le terrain du NAC Breda (1-2). Twente double ainsi son adversaire du jour et sort de la zone rouge.

Durel Avounou et Brice Samba junior étaient titulaires lors du déplacement de Caen à Monaco. Jordi Mboula, en phase de reprise, n'était pas dans le groupe princier. Aligné à un poste de milieu offensif gauche qui ne lui convient pas, Durel Avounou a débuté son match par une semelle sur Touré (1re). Une bonne percée à la 57e puis remplacé à la 71e. Samba, lui, a répondu présent à plusieurs reprises (9e, 24e, 45e+2, 68e), mais, mal placé et inattentif, il encaisse un but spectaculaire de Falcao (lob de 40 mètres à la 85e).

