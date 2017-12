Congo-Brazzaville: Justice - Firmin Yangambi saisit la Cour constitutionnelle

Radiookapi.net a noté qu'il y a eu plusieurs tentatives sans succès d'obtenir la libration de Me Yangambi. Selon ce média, en 2015, des bâtonniers français et belges ont écrit au président de la République pour faire libérer leur confrère condamné à vingt ans de servitude pénale pour tentative d'organisation d'un mouvement insurrectionnel et détention illégale d'armes de guerre. De son côté, la conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune a aussi pris, lors de sa 29e session tenue à Dakar en décembre 2014, une résolution dans les mêmes termes.

Il fustige sa détention à la prison centrale de Makala, alors que ses coaccusés amnistiés comme lui ont été libérés. « Des coaccusés de Me Firmin Yangambi ont été libérés en vertu de la loi portant amnistie. Nous estimons que l'égalité voudrait que cette loi lui soit appliquée comme à tous les autres », a expliqué à la radio onusienne, Me Jonathan Ello Okito, après avoir déposé la requête de son client à la Cour constitutionnelle. À en croire ce juriste, la CC va signifier notamment au ministre de la Justice la partie à laquelle ils vont faire face dans ce dossier. Dans huit jours, ils auront les précisions sur la suite réservée à cette requête.

