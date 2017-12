Sénégal: Macky Sall a reçu le Groupe d'amitié parlementaire Japon-Union africaine

Le chef de l'Etat a également rencontré nos compatriotes vivant au Japon. Dans la délégation qui accompagne le président de la République, on note le ministre d'Etat à la présidence de la République, Mme Marième Badiane, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, l'ambassadeur conseiller diplomatique Demba Mamadou Bâ, notre ambassadeur au Japon, Son excellence Cheikh Niang, et de hauts fonctionnaires. Après Tokyo, où il est l'invité d'honneur du Premier ministre japonais, le chef de l'Etat, sur le chemin de retour au Sénégal, se rendra à Abuja, au Nigéria, pour prendre part, samedi, au Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de la Commission économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) qui va statuer sur la demande d'adhésion du Royaume chérifien.

Quant au député de l'Alliance pour la République (Apr) Pape Biram Touré, il s'est félicité de la qualité des relations entre les deux pays et les nombreux projets dans le domaine de la santé, de l'adduction et des infrastructures réalisés au Sénégal grâce à la coopération japonaise.

Au sortir de l'entrevue avec le chef de l'Etat sénégalais, le président dudit groupe, Aizawa Ichiro, a indiqué que les discussions ont été très fructueuses et ont reflété la volonté des deux parties de développer leurs relations bilatérales déjà très bonnes. Le président Macky Sall a été invité à la rencontre internationale sur la Couverture maladie universelle (Cmu) qui se tient demain à Tokyo. Ce Forum de haut niveau sur la Cmu est organisé par le Japon en partenariat avec la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé (Oms).

