Sénégal: Louise Cord, directrice des Opérations de la Banque mondiale - « Le pays réduit la pauvreté de 4 à 7 points entre 2011 et 2016 »

La directrice des Opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal, Louise Cord, est revenue sur l'importance de l'arachide pour le développement du Sénégal.

« Si le Sénégal s'est inscrit dans la voie de la croissance cette dernière décennie, c'est qu'au cours de ces trois dernières années, le pays a enregistré une croissance économique la plus élevée atteignant plus de 6 % depuis 2015, avec une accélération de la réduction de la pauvreté de 4 à 7 points entre 2011 et 2016 », confie Louise Cord. Elle soutient que cette dynamique a été largement soutenue par les solides performances du secteur agricole. Elle note également que ce secteur a « la plus forte élasticité de l'incidence de la pauvreté par rapport à la croissance ».

D'après Mme Cord, il est également important de reconnaître que ces « performances significatives » résultent de la mise en œuvre de projets ambitieux du gouvernement dans la cadre du Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise (Pracas). Elle a salué « les performances de la filière arachide qui a souffert de plus de deux décennies de réformes inachevées » ; soulignant que la reconstitution du capital semencier a permis de stabiliser la production arachidière autour d'un million de tonnes.

Elle a demandé de porter ces performances à des niveaux plus élevés en les inscrivant dans la durée pour relever le défi de la pauvreté et de la transformation des productions arachidières. Louise Cord a demandé également de relever certains défis dont celui de la restructuration et de la cession de la Sonacos pour « créer les conditions d'une compétition saine entre acteurs de la filière et attirer des investissements privés pour impulser l'innovation industrielle et commerciale ».