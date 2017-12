Ile Maurice: Rezistans ek Alternativ - «Souténir vizion lavénir», le nouveau slogan du parti

Selon lui, personne ne peut vendre la nature. Il a fait une réflexion sur le «One Planet Summit» qui s'est tenu à Paris, hier, mardi 12 décembre. Il soutient que si le peuple ne fait rien pour sauver l'environnement, l'argent ne pourra pas, par la suite, sauver la planète. «La terre est endommagée et il faut, d'ores et déjà, penser à ce qui va se passer après.»

Lors de son discours, David Sauvage membre du mouvement progressiste a souligné que la nature mauricienne est en danger. Et pour mieux conscientiser la population et le gouvernement, le slogan «Soutenir vision l'avenir» a été choisi par Rezistans ek Alternativ.

C'est l'engagement citoyen qui sauvera la planète. Et non l'argent. C'est en tout cas ce qui ressort d'une réunion entre les membres de Rezistans ek Alternativ. Ils étaient face à la presse ce mercredi 13 décembre, à leur quartier général, à Moka.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.