Ile Maurice: Affaire Boskalis - Rotterdam accepte à nouveau de collaborer avec Maurice

La séance du jour a aussi été marquée par une altercation entre Me Rashid Ahmine et Me Siddartha Hawoldar. La session a été interrompue et les deux avocats se sont expliqués dans le bureau de la magistrate Wendy Rangan.

La cour de Rotterdam avait décidé de rompre la collaboration avec la poursuite le 21 novembre. La raison évoquée : si les deux témoins néerlandais (NDLR, Antonious Theodorous de Goëde et Jan Cornelis Haak) vont collaborer, cela va augmenter la charge de travail de la cour de Rotterdam. Me Rashid Ahmine, qui représente le Parquet, a entre-temps, négocié avec la partie néerlandaise.

Revirement de situation dans l'affaire Boskalis. La cour de Rotterdam est revenue sur sa décision et collaborera à nouveau avec Maurice dans le procès intenté à Prakash Maunthrooa et Siddick Chady. L'affaire a été appelée en cour intermédiaire, ce mercredi 13 décembre.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.