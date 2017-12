Ile Maurice: Hôpital du Nord - un patient laissé avec des couches sales décède

Contacté par l'express, l'attaché de presse du ministre de la Santé, Anwar Husnoo, a fait ressortir que le directeur de l'hôpital et le ministère sont bien au courant de ce cas. Notre interlocuteur explique que des «directives ont été données aux administrateurs de l'hôpital» et qu'en parallèle, une enquête interne a été ouverte.

Finalement, poursuit Veena, ce n'est qu'après que sa sœur a haussé le ton que le nécessaire a été fait. Or, les enfants de Devadassen restent traumatisés. «Nous n'aurions pas dû faire confiance au personnel hospitalier. Nous avons peur de l'emmener à l'hôpital. Nous nous occupons de lui et si besoin est, nous avons choisi de le faire consulter en privé.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.