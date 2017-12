Ile Maurice: À Pointe-aux-Piments, des membres du gouvernement s'attaquent à Ramgoolam

Le ministre a déploré que les habitants de cette région de Grande-Pointe-aux-Piments aient été «délaissés» pendant de nombreuses années. «Depuis janvier 2015, nous avons commencé la construction de ces 61 maisons. Elles ont coûté Rs 61 millions», rajoute-il. Toutefois, il a mis en garde les nouveaux propriétaires. Ces derniers devront respecter le cahier des charges émis par la National Housing Development Co Ltd (NHDC).

Ce qui ne devait n'être que l'inauguration des nouvelles maisons destinées aux habitants de Pointe-aux-Piments a vite pris des tournures de règlement de compte entre les représentants du gouvernement et l'ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam. Il faut dire que cette région se trouve dans la circonscription no 5, soit l'ancien fief du leader du Parti travailliste.

