Sud-Soudan: 1,72 milliard de dollars nécessaires pour aider 6 millions de personnes en détresse (ONU)

« Grâce à nos efforts collectifs et coordonnés, nous serons en mesure de fournir efficacement l'aide dont nous avons grandement besoin aux personnes en détresse » a déclaré M. Noudéhou. « Les enfants resteront à l'école. Beaucoup d'autres survivront aux maladies. Les moyens de subsistance et l'espoir seront restaurés. L'enjeu est énorme ».

Malgré ces défis, l'opération humanitaire au Soudan du Sud a pu venir en aide à des millions de personnes dans le besoin à travers le pays. À la fin du mois de novembre, les organisations humanitaires avaient aidé et protégé plus de 5 millions de personnes depuis le début de l'année. L'appel de 1,72 milliard de dollars doit permettre à l'ONU et à ses partenaires de poursuivre leurs activités de secours.

« Les déplacements, l'insécurité alimentaire, la malnutrition, les violences et le déclin économique pèsent sur la santé, la sécurité et les moyens de subsistance des personnes dans le besoin », a expliqué M. Noudéhou.

« Il y a un besoin croissant d'aide humanitaire » a déclaré Alain Noudéhou, le Coordinateur humanitaire et Représentant spécial adjoint de l'ONU au Soudan du Sud, soulignant que le financement demandé servira principalement à protéger les groupes vulnérables, en particulier les femmes et des enfants.

