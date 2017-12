Burkina Faso: Demande d'extradition de François Compaoré - Le dossier renvoyé au 07 mars 2018 pour être plaidé au fond

Direction de la Communication et de la Presse / Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique

A la question de savoir, comme la procédure l'exige, s'il consentait à être remis aux autorités judiciaires du Burkina Faso pour y être jugé, monsieur Paul François COMPAORE a répondu « non ». Le dossier a alors été renvoyé au 07 mars 2017 pour être plaidé au fond et la Chambre du contrôle de l'instruction rendra sa décision après cette audience.

Après cette étape, la Cour a procédé à la vérification de l'identité de monsieur Paul François COMPAORE.A l'appel de son nom, monsieur Paul François COMPAORE s'est présenté à la barre de la Cour qui a vérifié son identité. A cette étape de l'audience et sur la question de sa nationalité, monsieur Paul François COMPAORE a acquiescé qu'il est bel et bien Ivoirien et Burkinabè.

La Cour a d'abord statué sur la demande faite par le Burkina Faso pour intervenir à l'audience par le biais de maître Yves SAUVAYRE du Barreau de Lyon (France) et maître Anta GUISSE du Barreau de Paris (France), tous deux spécialistes des questions d'extradition. Après avoir rendu une décision autorisant le Burkina Faso à intervenir dans la procédure d'extradition, la Cour a présenté à monsieur Paul François COMPAORE et à son conseil, les avocats commis par l'Etat du Burkina Faso pour défendre ce dossier en son nom.

