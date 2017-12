Afrique de l'Ouest: Sommet G5 Sahel - De nouveaux contributeurs pour passer à la vitesse supérieure

L'idée est donc de passer encore à la vitesse supérieure. Une réunion des ministres de la Défense des cinq pays sahéliens et de la France aura lieu mi-janvier. Et des résultats sont attendus dès le premier semestre 2018.

« Nous sommes dans une phase cruciale. L'Union africaine apprécie les efforts de ses partenaires, a souligné Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine. Certes, la résolution qui a été prise par le Conseil de sécurité ne l'est pas encore sous chapitre 7 [qui autorise l'usage de la force en cas de menace contre la paix, ndlr] mais j'espère qu'avec le temps, en agissant sur le terrain et de manière concrète, nous aurons convaincu de la pertinence de cette approche. »

« Je souhaite souligner évidemment l'engagement de l'Union européenne, qui s'est engagée à hauteur sur 50 millions d'euros, mais également l'Arabie saoudite qui contribuera à hauteur de 100 millions et les Emirats Arabes unis à hauteur de 30. C'est un premier engagement. Ce qui n'est qu'une étape dans la mobilisation puisqu'une conférence de soutien et de planification se tiendra à Bruxelles le 23 février prochain pour rassembler tous les partenaires intéressés. »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

