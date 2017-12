Afrique de l'Ouest: Réunion de soutien au G5 Sahel - des financements majeurs annoncés

C'est ce qui explique la présente de l'Arabie saoudite à cette réunion dont la contribution de 100 millions d'euros est fortement attendue et devrait se concrétiser. Aussitôt après leur arrivée à La Celle Saint-Cloud, les Présidents Roch Marc Christian KABORE, Ibrahim Boubacar KEÏTA, Mohamed Ould Abdel AZIZ, Mahamadou ISSOUFOU, Idriss DEBY ITNO et Emmanuel MACRON se sont retrouvés pour un huis clos et seront rejoints après par la Chancelière allemande Angela MERKEL et le Premier ministre italien Paolo GENTILONI.

Les chefs d'Etat du G5 Sahel (Burkina, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) sont tous présents dans la capitale française où ils vont rechercher avec leur homologue français, les financements nécessaires pour l'opérationnalisation rapide de la force conjointe du G5 Sahel. Sont également présents à cette rencontre de haut niveau, l'Italie avec son Premier ministre, la Commission de l'Union africaine (UA) avec le président de la Commission, Monsieur Moussa Faki MAHAMAT et quelques partenaires dont l'apport financier permettra à la force conjointe d'être rapidement opérationnelle sur le terrain.

