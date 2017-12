Burkina Faso: 19e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo - Vérité et justice à tout prix !

Le Collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques (CODMPP) a commémoré le 19e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses trois compagnons, le mercredi 13 décembre 2017 à Ouagadougou.Un dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes des victimes du drame de Sapouy et une marche-meeting ont été les temps forts de la cérémonie.

Le rituel se répète chaque année depuis dix-neuf ans. Hier mercredi 13 décembre 2017, date anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation, Norbert Zongo et de ses trois compagnons sur la route de Sapouy, les militants du Collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques (CODMPP) et de la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés (CCVC) ont, en effet, déposé des gerbes de fleur sur les tombes des victimes au cimetière municipal de Gounghin.

Puis, parcourant les artères de la ville sur un circuit allant de la place de la Révolution en passant par le rond-point des Nations-Unies et devant la cathédrale pour emprunter l'avenue Bassawarga et rallier leur point de départ, ils ont interpellé les acteurs de la justice à œuvrer à la manifestation de la vérité sur les crimes de sang au Burkina Faso. La veuve de Norbert Zongo, Christine Géneviève Zongo a apprécié la mobilisation des manifestants : « Cela me fait plaisir de voir tout ce monde. Depuis 19 ans, ils n'ont pas baissé les bras. Je les encourage beaucoup ».

Cette année, pour ajouter un cachet particulier à la manifestation, l'association Semfilms a édité le 275e numéro du journal l'Indépendant qui ne paraît plus depuis quelques années. Une parution spéciale reprenant les premier et dernier éditoriaux de Norbert Zongo ainsi que des témoignages d'anciens collaborateurs. Les recettes de ce numéro spécial seront reversées à la famille Zongo pour les funérailles d'Augustine Zongo, la mère de l'illustre disparue, décédée le 1er décembre 2017.

Le contexte a évolué

Du côté des responsables des organisations syndicales, l'on assure que les cadres de protestations et de revendications se multiplieront tant que la justice trainera les pas. « Si l'ensemble des dossiers de crimes de sang et de crimes économiques qui empoisonnent la vie des Burkinabè ne sont pas jugés, les tenants du pouvoir auront toujours à faire aux revendications de la rue », a lancé le président de l'Association des journalistes du Burkina (AJB), Guézouma Sanogo. Celui-ci s'est par ailleurs dit convaincu que l'apurement de ces dossiers judiciaires libèrerait un potentiel pour accompagner les politiques de développement des autorités du pays. Dans le cas contraire, « nous restons débout. Nous avons succédé à certains qui ont débuté la lutte et nous allons passer le flambeau à d'autres tant que la vérité et la justice resteront en suspens », a-t-il martelé.

C'est le même message de persévérance dans la lutte qui a été donné par le président du CODMPP, Chrysogone Zougmoré. « Dix-neuf ans durant nous n'avons pas lâché, ce n'est pas maintenant que nous allons le faire », a-t-il assuré. Et de faire remarquer que le dossier a relativement évolué ces derniers temps avec le mandat d'arrêt international lancé contre le principal suspect dans l'affaire, François Compaoré et son interpellation à Paris en France. « Nous avons bon espoir qu'il puisse connaître un dénouement », a-t-il espéré, notant que ce 13 décembre même, François Compaoré devrait se présenter en première comparution devant le juge français qui doit statuer sur la demande d'extradition envoyée par la justice burkinabè. Cet espoir de voir l'ancien « petit président » burkinabè répondre devant la justice de son pays est partagé par la veuve Zongo. Mais plus qu'en la justice des hommes, Géneviève Zongo a dit avoir foi en celle divine, devant laquelle elle donne rendez-vous aux coupables de ces crimes.