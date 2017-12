Madagascar: Entreprises franches - Trois cent employés en chômage technique

L'animation du Tour de Mada 2017 est confiée à James, ce chanteur au talent fou et où… Plus »

Ces hommes et femmes réclament un soutien financier de la part de l'employeur. «Comment arrivera-t-on à vivre avec le coût actuel des produits de première nécessité, si on n'a pas de sources de revenus ? », déplorent-ils. Ces employés ont tenté de trouver une entente avec l'employeur, mais il ne leur aurait accordé que 10 000 ariary par mois, pour les deux mois de cette période de chômage technique. Avec leur syndicat, ils essaient d'entrer en contact avec l'employeur pour résoudre ce problème.

Coup dur pour des confectionneurs. Trois cent employés d'une société textile à Andraharo passeront la fête de Noël et du nouvel an sans sources de revenus. Ils sont envoyés en chômage technique pour une durée de trois mois.

