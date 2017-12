Afrique: Protection sociale - 82% de la population africaine sans aucune couverture sociale

Photo: Gates Foundation

Une mère portant son enfant, victime de pneumonie.

L'Organisation internationale du travail (Oit) a rendu public, aujourd'hui son rapport sur la protection dans le monde. Le document révèle que seuls 18% de la population africaine sont couverts par une prestation contre 82% sans aucune protection sociale.

En Afrique, 82% de la population sont sans aucune protection sociale, révèle le rapport de l'Organisation internationale du travail (Oit) dans son rapport 2017-2019 sur la protection dans le monde. D'après le rapport, cette absence de protection sociale pour la plus grande majorité du continent africain constitue un véritable obstacle à « l'éradication de la pauvreté, à la réduction des inégalités, à la réalisation des droits humains et à la promotion de la croissance économique et de la justice sociale ». Selon le rapport de l'Oit, même si la tendance globale est inquiétante dans le continent, certains pays ont fait « des progrès notables ». Selon le document, des pays comme le Cap-Vert, le Botswana, l'Île Maurice, le Lesotho, ou la Namibie « ont atteint ou sont sur le point d'atteindre une couverture universelle ».

En outre, la protection sociale des enfants reste encore un défi à relever pour les pays africains. Selon l'Oit, en Afrique, seuls 16% des enfants sont couverts. C'est-à-dire sur une population de 1,3 milliard d'enfants dans le monde qui n'a pas accès à une couverture sociale, les deux tiers vivent en Afrique. Le rapport précise que le Ghana et le Cap-Vert sont les seuls pays qui sont sorts du lot. Excepté ces deux pays, « l'assurance maladie n'est une réalité que pour une petite minorité » en Afrique. « Moins de 6% des enfants reçoivent une aide en espèce pour leur faciliter l'accès à la santé, à l'éducation et à la nutrition. Seules les mères de nouveau-nés travaillant dans l'économie formelle peuvent bénéficier d'une indemnité maternité qui leur permet une certaine sécurité de revenu pendant cette période critique, et même parmi ces femmes, la couverture effective demeure faible », révèle le document.

Pour les personnes à la retraite, seules 20% bénéficient d'une protection sociale avec une pension de vieillesse. Le Cap-Vert a atteint, aujourd'hui, une couverture à la retraite de 82% alors que dans le monde « 68% des personnes ayant atteint l'âge de la retraite reçoivent une pension de vieillesse », explique Céline Peyrion Bista, spécialiste de la protection sociale au Bureau international du travail (Bit) de Dakar.