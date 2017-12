Sénégal: Affaire Khalifa Sall - Le pays dénonce la démarche du Conseil de Paris

Photo: Sud Quotidien

M. Khalifa SALL, le maire de la ville de Dakar est actuellement en prison

Le gouvernement sénégalais a dénoncé mercredi 13 décembre la démarche du Conseil de Paris. Mardi, les élus de la capitale française ont exprimé leur soutien au maire de Dakar Khalifa Sall, dont le procès pour détournement de fonds doit commencer ce jeudi. Dans un « vœu », ils ont qualifié la procédure judiciaire à son encontre de « non naturelle » et « précipitée ». Mais pour le porte-parole du gouvernement sénégalais Seydou Gueye, ce geste révèle « la subjectivité, la condescendance et le mépris du Conseil de Paris envers la République du Sénégal ».

Pour nous, c'est une posture aux allures nostalgiques d'un néocolonialisme révolu qui ne saurait prospérer. En tout cas, le Sénégal, pays indépendant et souverain ne saurait l'accepter. Donc nous condamnons fermement cette forme d'arrogance face à la souveraineté du Sénégal et de son peuple, et de ses institutions, notamment judiciaires.

Patrick Klugman, l'adjoint à la maire de Paris à l'initiative du « vœu » du Conseil, et qui est également avocat au barreau de Paris, s'est officiellement constitué avocat de Khalifa Sall mercredi, avec trois autres confrères français.