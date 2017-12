Ghana: Frank Acheampong - Le Ghanéen revient sur son transfert manqué à Hull City

Excellent en début de saison, Vadis Odjidja n'est plus le même depuis son cambriolage. Plus »

Le joueur de 24 ans évoluait sous les couleurs du Tianjin Teda depuis juillet dernier sous forme de prêt payant (4,5 millions d'euros) avec option d'achat (3,5 millions d'euros). Frank Acheampong a disputé 165 matchs avec les Mauves où il était arrivé en juillet 2013. Avec le club bruxellois, le Ghanéen a remporté trois de champion de Belgique (2013, 2014 et 2017), inscrivant 22 buts et délivrant 21 passes.

Depuis lors, le Ghanéen a mis du beurre dans ses épinards : « J'ai pu conclure un bon deal avec Tianjin Teda. Si je gère bien mes finances, je ne devrai plus me soucier d'argent. Le but est que mes amis et ma famille profitent aussi de ce que j'aurai gagné. S'ils sont heureux, je le suis aussi. »

L'Angleterre a toujours été son rêve. « Naturellement, j'étais fâché. Anderlecht m'a enlevé mon rêve et je ne l'ai pas caché. La direction a dû beaucoup parler avec moi et finalement, nous avons quand même trouvé un accord. Je pouvais m'en aller où je voulais pour un montant limité. A condition que l'on devienne champion ! »

