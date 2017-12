Angola: Critique des mesures de protectionnisme commercial

L'Angola, à l'exemple des pays africains, a toujours partagé l'objectif de l'accord de l'OMC sur l'agriculture, visant à établir un système de commerce agricole juste et équitable, orienté vers le marché et défendre la réduction substantielle, des subsides globaux qui détruisent le commerce, a dit le ministre du Commerce.

Dans un discours prononcé à la plénière de la XIème conférence ministérielle de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), il a indiqué que « le multilatéralisme continue d'être la meilleure option contre le protectionnisme et le sentiment nationaliste soutenu par la rhétorique anti-OMC » dans la mesure où il fournit des normes, des règlements et directives permettant l'accès juste et ouvert à tous les membres de l'OMC.

