Cote d'Ivoire: Ligue ivoirienne des secrétaires - La nouvelle présidente installée

Élue le 27 octobre 2017, à l'issue du 6e congrès, Cathérine Assalé Kouakou Amoin, la nouvelle présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires (Lis), a été investie le 8 décembre 2017, à l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc)-Polytechnique, d'Abidjan-Cocody.

Une occasion pour la nouvelle présidente de rendre hommage à ses prédécesseurs, Alexise Gogoua (présidente fondatrice), Agnès Diarrassouba Kélétigui (présidente sortante) pour leur engagement à la tête de cette association. Aussi a-t-elle rappelé sa vision pour cette organisation, vieille de 38 ans. A savoir, faire de la Lis un mouvement fédérateur où toutes les secrétaires se retrouvent pour partager les mêmes idéaux inhérents à l'exercice de leur métier.

Julie Ann Walmsley, directrice de Nas Ivoire, marraine de cette cérémonie, a invité ses filleules à s'appliquer davantage dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes et à prendre conscience de leur rôle de plus en plus important.

« Veuillez vous former de manière permanente, à travers des échanges d'expériences afin de vous adapter à l'évolution professionnelle et aux mutations technologiques. Soyez proactives, combatives et adaptez vos aptitudes à la marche perpétuelle de l'environnement socio-économique moderne, démontrez constamment vos compétences professionnelles pour mériter la considération de vos supérieurs hiérarchiques », a-t-elle conseillé.

Aussi a-t-elle invité les patrons à accorder leur soutien à la Lis afin de lui permettre de poursuivre sa mission de sensibilisation, de formation et de perfectionnement permanent des secrétaires.

Dassé Hanagbo, représentant le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), co-parrain de cette cérémonie, a salué l'engagement des femmes pour ce bel exemple de mobilisation et de cohésion, gage de succès de cette association qui a de nombreuses ambitions.

« Nous sommes à un rassemblement de professionnels d'un métier qui s'est beaucoup féminisé (98%). Or la femme est la mère de la nation, la femme a la réputation établie d'être le socle du foyer, elle est présentée unanimement comme la fondation solide de toute famille, elle contribue à faire les rois et les reines des administrations. Et une femme à la tête d'une organisation professionnelle ne peut et ne doit que cultiver l'esprit de cohésion, c'est-à-dire rassembler », a affirmé Alfred Dan Moussa, directeur général de l'Istc-Polytechnique. Avant d'ajouter: « la Côte d'Ivoire émergente que le Président de la République appelle de tous ses vœux, a besoin de la contribution de la Ligue ivoirienne des secrétaires et de ses membres ».