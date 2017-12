Sénégal: La reine d'Espagne visite une ferme agricole familiale en Casamance

Dans le cadre de ce projet qui cible les trois régions du sud, l'ANIDA assure la mise en œuvre des activités avec un paquet de services d'accompagnement allant de l'intermédiation financière pour l'obtention de crédits à la sécurité foncière des propriétaires en passant par la formation et le conseil agricole ainsi que la maitrise des technologies comme l'irrigation par le système goute à goute et l'énergie solaire.

Sur une superficie entre un et deux hectares, ces modèles de ferme sont dotés d'un puits équipé, d'une pompe solaire, d'une parcelle maraichère, d'un bassin piscicole et d'un poulailler.

L'objectif de ce projet est "d'améliorer la sécurité alimentaire, la diversification de la production, la lutte contre la pauvreté et la malnutrition, et la création d'emplois agricoles soutenables parmi les jeunes et les femmes à travers l'horticulture, l'arboriculture fruitière, l'aviculture et la pisciculture".

"Il y a un programme de 105 fermes agricoles familiales en cours de réalisation dans les trois régions de la Casamance (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) dans le cadre d'un partenariat à frais partagés entre la coopération espagnole (50%), l'Etat du Sénégal (20%) et le propriétaire (30%)", a expliqué le directeur national de l'ANIDA.

Sur place le directeur de l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole (ANIDA), El Hadji Malick Sarr et la propriétaire de la ferme familiale Gracia Diédhiou ont expliqué à l'épouse du roi Felipe VI le modèle de ferme qui repose sur une "logique de modernisation de l'agriculture sénégalaise".

En visite de travail au Sénégal depuis lundi, la reine d'Espagne a été accueillie à Ziguinchor par la ministre de la Microfinance et de l'Economie solidaire Aminata Angélique Manga, le gouverneur de la région, Guedj Diouf, le recteur de l'UASZ, Dr Courfia Kéba Diawara et plusieurs autres officiels.

