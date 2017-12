Sénégal: Un projet de lutte contre les mutilations génitales féminines lancé en Casamance

"Je suis une femme Bambara de par mon père et soninké de par ma mère. Moi-même je suis une victime de cette croyance ancestrale (... ) les femmes de la Casamance soufrent dans leur chair. Il s'y ajoute que le conflit a laissé des traces chez certaines femmes qui sont dans une situation d'instabilité permanente et de détresse", a témoigné Mahawa Doumbia, membre du comité de lutte pour l'abandon de l'excision chez les femmes.

Il a invités les leaders d'opinion, les responsables d'associations de jeunes et de femmes à "s'approprier cette préoccupation et à sensibiliser le maximum de personnes sur les conséquences néfastes des mutilations génitales féminines".

En visite de travail au Sénégal depuis lundi, la reine d'Espagne a été accueillie à Ziguinchor par la ministre de la Microfinance et de l'Economie solidaire Aminata Angélique Manga, le gouverneur de la région, Guedj Diouf, le recteur de l'UASZ, Dr Courfia Kéba Diawara et plusieurs autres officiels.

