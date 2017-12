Sénégal: Semaine nationale de la petite enfance - Un cadre d'expression des talents pour les enfants

Latmingue (Kaolack) — La Semaine nationale de la petite enfance offre un cadre d'échanges et de partage pour les acteurs et d'expression des talents pour les jeunes enfants, a déclaré mercredi à Latmingue (centre), Mamour Sylla, directeur régional de la Petite enfance.

"Cette manifestation offre un cadre de rencontres, d'échanges et de partage entre les parties prenantes et permet aux jeunes enfants d'exprimer leurs talents à travers des jeux et des chants traditionnels", a-t-il notamment dit.

Le directeur régional de la petite enfance de Kaolack s'exprimait lors de la cérémonie de lancement de la semaine nationale de la petite enfance.

La manifestation tenue à Koumbal, un village de la commune de Latmingue dans le département de Kaolack, a été présidée par l'adjoint au gouverneur de la région chargé du développement, Jean Paul Malick Faye, en présence des autorités locales.

La manifestation qui en est à sa dixième édition est célébrée sous le thème : " une nutrition adéquate, un intrant de qualité pour le développement de la petite enfance".

"La malnutrition est la cause de 45 pour cent des cas de décès chez les enfants. Elle cause 13,5 pour cent des cas d'insuffisance pondérale et 66,1 pour cent des cas d'anémie avec les conséquences sur les résultats scolaires", a expliqué M. Sylla.

"L'Etat du Senegal a choisi d'investir dans le capital enfant en vue d'avoir une relève générationnelle de qualité et les compétences nécessaires pour réussir son développement", a-t-fait valoir.

Pour le directeur régional de la petite enfance de Kaolack, "la satisfaction des besoins globales s'impose a tout le monde".