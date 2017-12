Angola: Le ministère de l'Agriculture réitère la garantie de la sécurité alimentaire

Luanda — Le ministère de l'Agriculture et des Forêts a réaffirmé mercredi son engagement à faire en sorte que les aliments, produits et importés au niveau national, ait la qualité voulue pour la consommation humaine, garantissant ainsi la sécurité alimentaire des citoyens.

La garantie fait suite à la visite d'une équipe multisectorielle du ministère de l'Agriculture et des Forêts et du Bureau municipal de Belas de santé publique à la ferme privée de production horticole, dans le quartier Benfica à Luanda, dans le but l'évaluer l'utilisation des excréments humains dans la production d'aliments.

L'utilisation des excréments dans cette ferme a été rendue publique sur la base des informations fournies par les médias et les réseaux sociaux dimanche dernier, selon lesquelles la ferme des citoyens chinois utilise des excréments humains comme engrais pour la culture de légumes en vue la consommation.

Selon un communiqué de presse du ministère de l'Agriculture et des Forêts parvenu mercredi à l'Angop, dans la ferme agricole, l'équipe technique a prélevé des échantillons de débris, de terre, ainsi que des échantillons de tomate, de laitue, de chou, d'oignon et concombre, pour l'analyse en laboratoire.

Une fois les résultats des analyses déterminés, le ministère de l'Agriculture et des Forêts promet de se prononcer sur les décisions à prendre.

Selon le document, l'utilisation de déchets humains en agriculture, sans le compostage nécessaire et recommandé, pourrait mettre en danger la santé des travailleurs et des consommateurs potentiels de cultures horticoles, vu que des bactéries coliformes et des parasites présents dans les excréments humains, peuvent causer diverses maladies.

Dans la note, le Ministère de l'Agriculture et des Forêts explique que des déchets humains dans l'agriculture sont utilisés dans certains pays d'Amérique latine et d'Asie, en suivant les normes juridiques et des techniques de traitement spécifiques.

Le Laboratoire Central Agroalimentaire de Luanda a rejeté lundi dernier l'analyse des échantillons des excréments humains de ladite ferme, car ce n'est pas sa spécificité.

Cette institution, affectée au Ministère de l'Agriculture et des Forêts, a pour mission d'analyser les sols agricoles, les aliments domestiques et importés et les engrais organiques et inorganiques, afin de garantir la sécurité alimentaire de la population et prévenir les fraudes.