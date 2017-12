Angola: João Lourenço appelle les Angolais riches à rapatrier leurs fortunes

João Lourenço a exhorté les hommes riches être les premiers à investir dans le pays, afin de prouver par là qu'ils sont de véritables patriotes. Dépassé ce délai, a-t-il averti, il reviendrait à l'Etat angolais le droit de considérer toutes les fortunes déposées à l'étranger comme biens de l'Angola et du peuple angolais, d'où il demanderait aux autorités des pays concernés de les rapatrier. Dans son discours, le Président angolais a encouragé les entités compétentes, qui mènent la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, à s'acquitter de leur devoir vis-à-vis de la nation.

Cet avertissement a été lancé mercredi à Luanda par le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, en s'exprimant, en qualité de vice-président du MPLA (parti au pouvoir), à la clôture du séminaire sur les crimes auxquels les citoyens qui assument des hautes fonctions publiques peuvent commettre. Quiconque procédera de cette façon ne sera pas interrogé sur les raisons du dépôt de l'argent à l'étranger, et ne sera pas non plus poursuivi judiciairement, a-t-il garanti.

