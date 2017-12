Mali: Conseil d'administration de la CANAM - Le défi d'améliorer la qualité des services et la gestion

La caisse nationale d'assurance maladie (CANAM) a tenu le mercredi 06 décembre 2017 au Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) sa 15ème session ordinaire de son conseil d'administration sous la présidence de Mamady Kané, PCA de la Canam.

Il ressort de cette session qu'en 2016, les activités réalisées par domaine d'intervention ont permis notamment d'améliorer la qualité des services offerts par la Canam, d'améliorer sa gestion, de renforcer la communication sur l'Amo et de renforcer les capacités du personnel.

Le directeur général de la Canam a indiqué que sa structure continue de veiller à la prise en charge des assurés, et d'améliorer leurs parcours. Il a assuré que " sa structure va continuer à produire des cartes biométriques, à faire des enrôlements et à faire en sorte que l'essentiel des assurés puissent avoir leur carte biométrique. Le Dg Luc Togo et son staff entendent relever ce défi pour être à hauteur de la mission.

Pour le Pr Mamady Kané, président du conseil d'administration de la Canam, face à l'accroissement des dépenses techniques notamment au niveau de la caisse malienne de sécurité sociale (CMSS), il est apparu nécessaire de procéder à la rectification du budget 2017. Selon lui, ces dépenses passent de 13, milliards FCFA à 14,900 milliards FCFA soit un taux d'accroissement de 15%. Il a précisé que cette tendance justifie l'augmentation globale des dépenses techniques qui passent de 33, 741 milliards FCFA à 36,441 milliards FCFA.

Quant aux recettes mobilisées, toutes sources confondues, elles se chiffrent à 40,355 milliards FCFA sur une prévision de 42,096 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 96%. « Un montant de 38,963 milliards FCFA sur une prévision de 40,527 milliards FCFA a été encaissé au 31 décembre 2016 au titre des cotisations, soit un taux de réalisation de 96%.

Ainsi, les dépenses effectuées s'élèvent à 37,515 milliards FCFA sur un montant prévisionnel de 42,096 milliards FCFA, soit un taux d'exécution de 89% ».

Il faut indiquer qu'au 30 juin 2017, sur les 188 activités programmées, 84 ont été réalisées au cours du 1er semestre, soit un taux de réalisation de 44, 68% et 27 activités sont en cours de réalisation.

La réalisation de ces activités a concerné les domaines comme l'amélioration de la gestion financière; la gestion et le fonctionnement du régime; la fourniture des prestations de qualité et enfin le renforcement des capacités du personnel et l'amélioration de son cadre de travail.

Il faut rappeler qu'en 2016, les activités réalisées par domaine d'interventions ont permis d'améliorer la qualité des services offerts par la Canam; de mettre en œuvre les recommandations des missions de contrôle et de l'audit; de fournir des prestations de soins de qualité aux assurés.

S'y ajoutent également l'amélioration de la gestion de la Canam, le renforcement de la communication sur l'Amo et enfin le renforcement des capacités du personnel.

Au titre des recettes pour la même période, un montant de 22,312 milliards FCFA sur une prévision de 53,011 milliards FCFA a été mobilisé pour toutes sources confondues, soit un taux de mobilisation de 42%. Pour les cotisations encaissées par la Canam, elles s'élèvent à 21, 283 milliards FCFA sur une prévision de 51 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 42%.

Il faut noter qu'au cours du 1er semestre 2017, l'ensemble des dépenses liquidées se chiffrent à 17,781 milliards FCFA sur une prévision de 51 milliards FCFA.